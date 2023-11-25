25 ноября, 09:45

Президент Швейцарии прибыл в Киев

Ален Берсе сообщил, что будет участвовать в международном саммите по продовольственной безопасности и встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским

ТАСС, 25 ноября. Президент Швейцарии Ален Берсе объявил о своем прибытии в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и участия в саммите по продовольственной безопасности.

"Прибыл в Киев, где сегодня буду участвовать в международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом Зеленским", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Это второй визит председательствующего члена Федерального совета (правительства) Швейцарии на Украину с момента начала специальной военной операции РФ. В прошлый раз Иньяцио Кассис, занимавший этот пост до Берсе, посещал Киев 20 октября 2022 года. 

Теги:
УкраинаШвейцарияБерсе, АленЗеленский, Владимир Александрович
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