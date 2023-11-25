25 ноября, 14:33

В Киеве совместную пресс-конференцию трех президентов прервала воздушная тревога

Выступающие покинули зал и направились в бомбоубежище

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совместная пресс-конференция президентов Украины, Швейцарии и Латвии, а также премьера Литвы в Киеве была прервана воздушной тревогой.

Мероприятие транслировал в прямом эфире украинский телеканал "Рада", на кадрах трансляции видно, что как только Владимир Зеленский, Ален Берсе, Эдгарс Ринкевичс и Ингрида Шимоните закончили выступления и перешли к вопросам журналистов, в зале раздались звуки сирен. После этого выступающие покинули зал и направились в бомбоубежище.

При этом сообщений о взрывах в Киеве или работе ПВО не было. Ранее украинские СМИ неоднократно отмечали, что в Киеве часто намеренно включают сирены тревоги во время визитов иностранных политиков, надеясь таким образом добиться от них большей лояльности в предоставлении помощи. Ринкевичс ранее заявил, что уже вынужден был спускаться в убежище в ходе своего визита в Киев. 

Теги:
УкраинаЛатвияЛитваШвейцария
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