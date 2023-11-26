26 ноября, 03:42

Куба почтила память Фиделя Кастро в седьмую годовщину его смерти

Евгений Задорожный/ ТАСС
© Евгений Задорожный/ ТАСС

Мероприятие посетили президент республики Мигель Диас-Канель и премьер-министр Мануэль Марреро

ГАВАНА, 26 ноября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. студентов и представителей Союза молодых коммунистов приняли участие в субботу вечером в памятном мероприятии в Гаване, посвященном седьмой годовщине смерти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, который ушел из жизни в возрасте 90 лет. На акции присутствовали президент Кубы Мигель Диас-Канель, премьер-министр Мануэль Марреро и соратники Кастро по революционной борьбе Рамиро Вальдес и Хосе Рамон Мачадо Вентура, передает корреспондент ТАСС.

Концерт и памятная акция прошли на территории Гаванского университета, юридический факультет которого Кастро окончил в 1950 году. У подножия лестницы здания вуза установили сцену, саму же лестницу превратили в трибуну, на которой разместились зрители. На большом экране над сценой демонстрировали кадры из жизни Кастро. Участники скандировали лозунги "Родина или смерть" и "Я - Фидель".

Кубинские газеты опубликовали портреты лидера революции на первых страницах, а по телевидению транслировались документальные фильмы и концерты, посвященные памяти Кастро.

Фидель Кастро и Россия

Посольство России в Гаване по случаю годовщины заявило, что Фидель Кастро всегда останется для ее граждан большим другом страны. "Спустя семь лет после его ухода сегодня мы вспоминаем харизматичного лидера и оратора, выдающегося государственного и политического деятеля, неутомимого борца за мир и справедливость во всем мире, а также большого друга нашей страны. Хоть и говорят, что с ним закончилась эпоха, Фидель всегда будет в наших сердцах!" - говорится в сообщении в Telegram-канале дипломатической миссии.

Фидель Кастро впервые посетил СССР в 1963 году, визит длился 40 дней. В ноябре 2022 года президенты РФ и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель открыли в Москве памятник революционеру. "Мы подтверждаем, что новые поколения кубинцев, которые последовательно и организованно занимают государственные и правительственные должности в стране, привержены продолжению дружбы и солидарности с РФ, - заявил Диас-Канель на открытии монумента. - Могу сказать вам от имени кубинского народа и правительства о нашей верности завету Рауля и Фиделя в отношении дружбы, которую за столько лет они строили с СССР и затем с РФ".

Смерть команданте

Тяжело заболев в 2006 году, Кастро передал свои полномочия младшему брату Раулю, который официально возглавил островное государство в 2008 году. С тех пор Кастро редко появлялся на публике, но периодически проводил встречи с лидерами иностранных государств, посещавшими Кубу, и комментировал наиболее острые темы международной и региональной повестки дня в своей авторской колонке в газете Granma под названием "Размышления".

Кастро умер 25 ноября 2016 года. Перед смертью он попросил не называть его именем площади и улицы, а также не воздвигать памятники в его честь. Воля команданте была исполнена, однако на улицах кубинских городов нередко можно встретить плакаты с такими надписями, как "Фидель с нами" и "Мы - Фидель". Памятники лидеру Кубинской революции появились в других странах, в частности в России, ЮАР и Доминиканской Республике. 

Теги:
КубаКастро, ФидельДиас-Канель, Мигель
© Информационное агентство ТАСС
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