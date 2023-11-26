В ФРГ заявили, что основные части Бундесвера выдержат максимум два дня боев

Как сообщил зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге Йохан Вадефуль, поставки вооружений Киеву привели к их серьезному дефициту в Германии

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль заявил, что основные подразделения Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) в состоянии выдержать от силы два дня боя, и потребовал ускорить закупки для собственных ВС в свете передачи оружия Украине.

В интервью агентству DPA парламентарий отметил, что поставки вооружений Киеву, которые он назвал правильным и целесообразным решением, привели к "серьезному дефициту [вооружений] у Бундесвера". "Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою. Это в целом катастрофический результат", - сказал Вадефуль. "Тот, кто вообще говорит о необходимости быть готовым к войне, но ожидает от Бундесвера как минимум способности защищаться, должен побеспокоиться о том, чтобы такого плохого положения не было. Но, к сожалению, верно обратное", - констатировал он, имея в виду министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Вадефуль указал на то, что процесс превращения Бундесвера в эффективные вооруженные силы едва сдвинулся с мертвой точки. "Он застопорился с самого начала и это, конечно, сейчас в том числе в ответственности Бориса Писториуса. Я вижу громкие заявления, но мало реальных мер, которые бы способствовали заявленному самим министром укреплению военного потенциала", - сказал Вадефуль. По его мнению, "переломный момент" для Бундесвера так и не настал.

Депутат отметил, что осуществляются заказы техники и вооружений, но германская армия пока так ничего и не получила. "В нынешней ситуации с безопасностью неприемлемо, что нет компенсации [орудия и техники, переданных Украине], - подчеркнул он. - Мы нуждаемся во много раз больше того, что имели". Парламентарий выразил сомнение в том, что Германия сможет предоставить в распоряжение НАТО через два года полностью укомплектованную дивизию, как было ранее заявлено. Вадефуль также считает, что нужно ввести в Германии воинскую повинность. "Мы не сможем обеспечить эффективную общегосударственную оборону без необходимого кадрового состава", - полагает он.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд.