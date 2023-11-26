В партии "Слуга народа" считают, что главком ВСУ должен уйти в отставку

Депутат от партии Марьяна Безуглая заявила, что Валерий Залужный не смог предоставить план на 2024 год

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный должен уйти в отставку, поскольку у него отсутствует план боевых действий на 2024 год. Такое мнение выразила депутат от украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, ссылаясь на дискуссию с неназванными военными.

"Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц. <...> Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало, и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Залужный в статье для издания The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало украинское издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу действующего главы государства в случае проведения выборов.

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос ранее заявил, что президент проявил неуважение к Залужному, уволив в начале ноября без согласования с ним командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко.