26 ноября, 18:02

Минэнерго Болгарии назвало фальшивым сообщение о повышении радиационного фона в стране

Глава ведомства Румен Радев отметил, что обычно этот показатель находится между 0,07 - 0,3 микрозиверта в час, и за последние 24 часа он не повышался

СОФИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики Болгарии Румен Радев определил сообщение о повышении радиационного фона, распространенного в СМИ, как "фальшивую новость", сообщает Болгарское телеграфное агентство.

"Обычный радиационный фон в нашей стране [находится] между 0,07 - 0,3 микрозиверта в час, за последние 24 часа он не повышался, повода для беспокойства нет", - заявил Радев на брифинге.

Как информирует болгарское Агентство ядерного регулирования, речь идет о технической ошибке, потому что ни одна из станций контроля, в том числе на атомной электростанции "Козлодуй", не зафиксировала отклонений от нормальных показателей. Всего в Болгарии за радиационным гамма-фоном следят 26 автоматических станций.

"Наиболее вероятная причина завышенных показателей - ошибки при измерении или технические проблемы, так как на соседних станциях подобных отклонений не зафиксировано", говорится в сообщении агентства.

Ранее СМИ в Румынии со ссылкой на данные объективного контроля сообщили о 10-кратном увеличении радиационного фона, вероятно, в районе АЭС "Козлодуй" в Болгарии. 

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