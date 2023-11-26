26 ноября, 18:08
Санкции в отношении России

Финская таможня возбудила более 600 дел в связи с обходом санкций

Глава МИД республики Элина Валтонен сообщила, что на уровне ЕС сейчас готовится директива по ужесточению наказаний за такие преступления

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Таможня Финляндии возбудила более 600 дел в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций, введенных ЕС против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщила глава МИД республики Элина Валтонен германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание провело расследование совместно с финским телерадиоканалом Yle и пришло к выводу, что некоторые фирмы североевропейской страны сознательно обходят ограничения в отношении РФ.

"Таможня возбудила более 600 дел в связи с санкционными преступлениями", - сказала Валтонен. По ее словам, правительство Финляндии знает о проблеме нарушений санкций и попыток их обхода со стороны финских фирм. Министр сообщила, что на уровне ЕС сейчас готовится директива по ужесточению наказаний за такие преступления. Она будет предусматривать в определенных случаях наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, одна из финских компаний экспортировала в РФ запчасти для грузовиков и тем самым увеличила свою прибыль по итогам года в два раза. При этом другие фирмы якобы поставляли не только запасные детали, но и целые грузовые машины и другую продукцию, которая запрещена к вывозу в Россию.

Как пишет газета, в финском таможенном ведомстве отметили, что не все поставки можно отследить и не всегда удается проверить настоящего заказчика товаров. Часто в качестве страны назначения указывается не РФ, а другие государства, например Казахстан.

Санкции ЕС в отношении России впервые были введены в 2014 году и с тех пор продлеваются два раза в год - в январе и июле - на шесть месяцев. С 24 февраля 2022 года в рамках этого режима были введены 11 пакетов антироссийских санкций. Это самый масштабный санкционный режим в истории сообщества. Подготовленный Еврокомиссией проект 12-го пакета был на прошлой неделе передан на согласование странам Евросоюза. Брюссель рассчитывает ввести его в действие до конца года. Российская сторона неоднократно заявляла, что односторонние санкции против РФ нелегитимны. 

Теги:
ФинляндияРоссияСанкции в отношении России
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