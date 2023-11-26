В Венгрии сообщили об освобождении троих находившихся в заложниках у ХАМАС граждан страны

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что это произошло благодаря посредничеству правительства Катара

БУДАПЕШТ, 26 ноября. /ТАСС/. Двое детей, имеющих венгерское гражданство, были освобождены в воскресенье вместе с несколькими другими иностранными заложниками, захваченными ранее палестинским движением ХАМАС. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, таким образом, радикалы отпустили уже трех венгерских граждан.

"Благодаря посредничеству правительства Катара сегодня из плена ХАМАС были освобождены новые заложники, в том числе двое детей, являющихся венгерскими гражданами. Это означает, что все три венгерских заложника, включенных в категорию подлежащих освобождению (женщины и дети) в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС, вновь обрели свободу", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр не привел никаких дополнительных сведений об этих людях, однако власти Израиля сообщили в субботу об освобождении в числе других иностранных заложников 18-летней гражданки Венгрии Ноги Вейс. Вместе с ней из плена ХАМАС была отпущена ее мать Шири Вейс, которая, как отметило информационное агентство MTI, не является венгерской гражданкой. По некоторым данным, отец Ноги - Илан Вейс - числится пропавшим без вести после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Ранее Сийярто заявлял, что в заложниках у палестинских радикалов находятся пять граждан Венгрии и правительство страны требует их немедленного освобождения. Венгрия, как и другие страны Евросоюза, считает ХАМАС террористической организацией и расценивает ее нападение на Израиль как теракт.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск.