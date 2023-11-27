26 ноября, 23:53

В КНДР явка на выборах в местные и региональные народные собрания составила 99,6%

В голосовании не смогли принять участие граждане, находящиеся за рубежом и в открытом море, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах депутатов народных собраний регионального и местного уровня в КНДР составила 99,63%. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на данные центральной избирательной комиссии.

Как пишет ЦТАК, 26 ноября в стране в атмосфере "растущего политического энтузиазма всего населения" успешно прошли выборы депутатов народных собраний провинций и городов центрального подчинения, городов и районов, уездов. В выборах не приняли участие граждане, находящиеся за рубежом и в открытом море.

В окружных избирательных комиссиях шел подсчет голосов. Избиратели, испытывающие проблемы из-за возраста или болезни, могли воспользоваться переносными урнами для голосования, отмечает ЦТАК.

Как указывают южнокорейские СМИ, в КНДР ранее внесли поправки в закон о выборах, которые позволяют отбирать кандидатов в депутаты из двух претендентов на предварительном мероприятии до выборов. 

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КНДР
© Информационное агентство ТАСС
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