27 ноября, 04:02

В КНДР назвали посягательством на суверенитет отказ Вашингтона в праве на запуск спутника

Пхеньян продолжит пользоваться без колебаний своими суверенными правами, заявил замминистра иностранных дел республики по делам международных организаций Ким Сон Гён

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. КНДР как суверенное государство имеет право на освоение космоса, включая запуск разведывательного спутника, попытки отрицать это со стороны США и их "сателлитов" посягают на суверенитет страны и будут иметь последствия. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гёна, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Разбойнические утверждения США и их сателлитов, что только КНДР не может использовать естественное право на освоение космоса, которым могут обладать все члены ООН, не только имеют отношение к дискриминации и двойным стандартам, но и отрицают [право на] существование КНДР, являются наглым, вопиющим посягательством на суверенитет", - заявил дипломат.

Чиновник комментировал "совместное заявление 10 стран" о запуске спутника КНДР. В нем США и их "сателлиты" осудили Пхеньян, поскольку при запуске используются технологии баллистических ракет, что противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН. "Эти десять стран хотят сказать, что при запусках своих спутников используют воздушные шары, а не ракеты, использующие технологии, аналогичные баллистическим ракетам?" - сказал замминистра.

"Запуск спутника - законное и справедливое действие по реализации права на оборону, направленное на подготовку и слежение за военными махинациями США и их сателлитов, чей агрессивный характер становится яснее с каждым днем", - добавили в Пхеньяне.

"Если запущенный в космос спутник "Маллигён-1" представляет угрозу подписавшимся под заявлением странам, то американские атомные авианосцы, стратегические атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, наверное, посланники мира и дружбы?" - отмечает дипломат.

КНДР продолжит пользоваться без колебаний своими суверенными правами, включая запуск спутников, чтобы дать понять, что "вмешательство во внутренние дела и двойные стандарты США и Запада не пройдут". "Это будет вкладом в установление справедливого и равноправного международного порядка", - сказал замминистра. Он предупредил, что вся "ответственность за последствия" будет лежать на США и их сателлитах, если они снова попробуют посягнуть на суверенные права КНДР. 

Теги:
СШАКНДР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация