Yonhap: КНДР отправила военных для восстановления постов на границе с Южной Кореей

По данным агентства, пока работа проводится лишь на нескольких постах

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. КНДР направила военнослужащих и тяжелое вооружение в демилитаризованную зону, как предполагается, с целью восстановления сторожевых постов после отказа от соблюдения межкорейского соглашения в военной сфере. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Сейчас только на нескольких постах проводятся работы по восстановлению, но [Северная Корея], как ожидается, восстановит все посты, поскольку они имеют важное значение для наблюдения", - сказал представитель Вооруженных сил Республики Корея.

Военные Южной Кореи с 24 ноября в нескольких местах фиксировали "тяжеловооруженных солдат" КНДР, занимающихся восстановлением постов. В частности, на одной из фотографий запечатлено, как предполагается, развертывание безоткатного орудия на позиции. Южнокорейская сторона следит за действиями "противника", принимает необходимые меры по подготовке к возможности "новых провокаций" в районах, где были расположены посты.

В 2018 году в соответствии с соглашением о снижении напряженности в военной сфере стороны взорвали по 10 из 11 сторожевых постов в демилитаризованной зоне, поясняет Yonhap. 21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. На следующий день Республика Корея объявила о частичном приостановлении действия соглашения 2018 года - Сеул перестал соблюдать положение о бесполетных зонах.

В ответ в КНДР заявили, что больше не считают себя связанными соглашением. Министерство обороны КНДР указало, что возобновит применение всех мер, приостановленных соглашением.