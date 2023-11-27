27 ноября, 08:21
Санкции в отношении России

Сийярто: ЕС не должен обсуждать 12-й пакет санкций против РФ без анализа предыдущих

Глава МИД Венгрии добавил, что сотрудничество между Востоком и Западом продолжает обрываться

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюз не должен обсуждать 12-й пакет санкций против России до тех пор, пока не проанализирует последствия предыдущих 11. Глава МИД сообщил, что намерен заявить об этом в понедельник на встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"В то время как сотрудничество между Востоком и Западом, давно ставшее надежной основой европейского роста, продолжает обрываться, мы обсуждаем уже 12-й пакет санкций [против России], не проведя честного анализа последствий 11 пакетов, которые уже были приняты", - отметил Сийярто.

"Провальные решения в Брюсселе в последние годы привели к тому, что конкурентоспособность Европы значительно понизилась. Мы находимся только на третьем месте по вкладу в мировую экономику и демонстрируем худшие показатели за последние десятилетия. Тем временем за природный газ в Европе приходится платить в четыре раза больше, чем в Северной Америке, а за электроэнергию - в три раза больше, чем в Китае", - написал министр на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто заявил, что намерен на встрече в Брюсселе "вести борьбу" за повышение конкурентоспособности Европы и сохранение сотрудничества между Востоком и Западом. В Брюсселе в понедельник пройдет заседание Совета ЕС по вопросам внешней торговли. 

Теги:
РоссияВенгрияСанкции в отношении России
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