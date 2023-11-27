На Украине завершили досудебное расследование авиакатастрофы с руководством МВД

Прокуратура Украины инкриминирует пяти должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям нарушение правил безопасности полета в сложных погодных условиях

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Украины по итогам завершившегося досудебного расследования авиакатастрофы в Броварах в январе, в результате которой погибли 14 человек, в том числе руководство МВД, инкриминирует пяти должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) нарушение правил безопасности полета в сложных погодных условиях. Об этом сообщает офис генпрокурора.

"Завершено досудебное расследование в отношении пяти должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным следствия, они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

Как указывает ведомство, для перевозки руководства МВД в Харьковскую и Днепропетровскую области должностные лица ГСЧС привлекли вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации, но не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов. Кроме того, "командир экипажа начал полет без метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, а экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов". Отмечается также, что ни одно должностное лицо, ответственное за безопасность полетов, не отменило или не перенесло вылет до момента установления благоприятных погодных условий.

"Из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и, совершая маневр, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные машины. В результате, по данным офиса генпрокурора, помимо высокопоставленных чиновников МВД, в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в детский сад. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.