Избирком Бангладеша объявил о кризисе в стране перед предстоящими выборами 7 января

Глава ведомства Кази Хабибул Авал призвал провести свободные и честные выборы "для спасения демократии"

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Бангладеш заявила о кризисной ситуации в стране перед предстоящими 7 января всеобщими выборами. Такую оценку озвучил глава избиркома республики Кази Хабибул Авал на церемонии открытия семинара по избирательному законодательству.

"Для спасения демократии необходимо провести свободные и честные выборы. Споры, которые происходят в стране по поводу выборов, нежелательны. Альтернативы выборам для защиты демократии нет. В стране кризис из-за выборов. Мы должны выйти из этой ситуации", - приводит его слова новостной портал New Age.

По словам главы избиркома, "на выборы было оказано внешнее воздействие". "Это влияние распространяется", - указал он, отметив, что Бангладеш необходимо провести справедливые выборы, чтобы спасти людей и швейную промышленность страны. "Здесь нет места манипуляциям", - добавил он.

О выборах

Всеобщие выборы в Национальную ассамблею - парламент Бангладеш - пройдут в этой республике 7 января. Шейх Хасина стала премьер-министром Бангладеш в 2009 году, впоследствии одержав победу и на выборах в 2014 и 2018 годах. В этом году ей исполнилось 76 лет. На предстоящих выборах она намерена вновь добиться победы.

Сорвать выборы намерена крупная оппозиционная Национальная партия Бангладеш (BNP), которая летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки действующего премьера еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование. В ответ на это премьер заявляет, что оппозиция стремится погрузить страну в хаос и насилие.

В Бангладеш регулярно вспыхивают акции протеста оппозиции, организуются блокады дорожного сообщения. Серьезная стачка произошла 28 октября, после нее были арестованы несколько тысяч человек. В столкновениях погибли, по разным данным, по меньшей мере 10 человек. Оппозиция планирует заблокировать столицу Дакку, изолировав ее от остальной части страны, и осадить здание избирательной комиссии в попытке любой ценой предотвратить предстоящие выборы.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), располагающаяся в США, распространила заявление, согласно которому в Бангладеш в последнее время были арестованы более 10 тыс. активистов-оппозиционеров. По утверждению организации, это делается, чтобы "устранить конкуренцию" перед всеобщими выборами.