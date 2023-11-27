Президент ФРГ пообещал выделить €7 млн на восстановление галереи в кибуце Беэри

Он значительно пострадал от нападения сторонников движения ХАМАС 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал, что Бундестаг выделит €7 млн на восстановление картинной галереи в кибуце Беэри, который значительно пострадал от нападения сторонников радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, о решении выделить средства на восстановление художественного объекта Штайнмайер объявил в ходе визита в кибуц, который он совершил вместе со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Последний провел для президента ФРГ экскурсию по территории кибуца.

"То, что Германия пожертвует €7 млн на восстановление галереи и культурного центра Беэри, станет важным шагом на пути восстановления кибуца. Я благодарю президента ФРГ, его страну и народ за твердую поддержку Государства Израиль в это непростое время", - написал Герцог на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), добавив, что Штайнмайер посетил кибуц Беэри в сопровождении жены, Эльке Бюденбендер.

20 ноября канцелярия главы германского государства проинформировала, что Штайнмайер посетит 26-27 ноября Израиль с официальным визитом и встретится там с Герцогом. 28 ноября Штайнмайер отправится в Оман, а 29 ноября - в Катар.