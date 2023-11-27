Армия Буркина-Фасо ликвидировала более 60 террористов на востоке страны

Столкновения произошли в провинции Кулпелого, передает агентство Maghreb Arabe Presse

РАБАТ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительственная армия Буркина-Фасо ликвидировала более 60 боевиков вооруженных террористических группировок на востоке страны. Об этом сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP).

По его данным, столкновения подразделений вооруженных сил и террористов произошли в провинции Кулпелого. Боевики напали на деревню Конглоре, в ответ военные предприняли наступательную операцию, результатом которой стала ликвидация 63 террористов, в том числе около 10 полевых командиров, разыскивавшихся спецслужбами.

После этого с территории соседней Ганы в провинцию Кулпелого вошел другой отряд боевиков, который также был уничтожен, пишет MAP.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".

По данным неправительственных организаций, с 2015 года от рук боевиков погибли по меньшей мере 10 тыс. гражданских лиц и военных. Около 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.