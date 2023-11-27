Парламент Грузии не стал регистрировать антироссийскую резолюцию оппозиционной партии

Как отметил руководитель бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани, документ "противоречит определенному бюджетным кодексом принципу универсализма бюджетной системы"

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Бюро парламента Грузии отказалось регистрировать резолюцию оппозиционной партии "Лело", по которой вводится визовый режим для граждан РФ и ограничивается право россиян работать в стране и покупать землю. Заседание бюро транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

"В представленном проекте резолюции четко не определено финансовое влияние [факторов], связанных с введением визового режима (для россиян - прим. ТАСС), трудоустройством, продажей земли и недвижимости, передвижением автомобилей, участием в тендерах, сборами, запретом фондов и телевещания", - сказал на заседании руководитель бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани.

Как отметил Гвидиани, проект резолюции нецелесообразно регистрировать для дальнейшего обсуждения в парламенте, так как он "противоречит определенному бюджетным кодексом принципу универсализма бюджетной системы".

Ранее партия "Лело" представила антироссийский проект резолюции, который назвала "Актом защиты Грузии". Он состоит из девяти пунктов, таких как присоединение к санкциям против РФ, введение визового режима для россиян, ограничение права трудоустройства гражданам РФ, запрет на продажу им земли, запрет на передвижение в Грузии машин с российскими номерами. Также, инициаторы предлагали запретить российским компаниям участвовать в гостендерах, ввести "оккупационный сбор" для российского бизнеса, отменить прямые рейсы с РФ, запретить вещание российских телеканалов и закрыть связанные с Россией фонды.