Эстония заявила, что не снимает свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна также утверждал, что Россия якобы стремится "подорвать" Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна не снимет свою кандидатуру на председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но не против альтернативного предложения.

"Эстония не снимает свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ. Однако, поскольку наша кандидатура окончательно заблокирована, мы не выступаем против альтернативного предложения Северной Македонии", - написал глава МИД Эстонии на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Он также утверждал, что Россия якобы стремится "подорвать ОБСЕ".

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил, что организации удалось принять "большие решения", которые позволят в ходе грядущей встречи министров иностранных дел достичь консенсуса по кандидатуре председателя на 2024 год.

Ранее премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его страна готова перенять председательство в ОБСЕ в 2024 году в случае, если кандидатура Эстонии не будет утверждена. Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с кандидатурой председательствующего государства. Ранее Эстония выдвинула свою кандидатуру на этот пост. Россия неоднократно заявляла, что не поддержит Таллин.