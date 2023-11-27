Макрон выразил обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана

Президент Франции и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнули, что Ирану следует гарантировать международному сообществу, что их программа имеет мирный характер

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси отметил, что Париж обеспокоен развитием иранской ядерной программы в условиях напряженности в регионе. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Глава государства напомнил, что у Франции вызывает беспокойство нынешняя траектория развития ядерной программы Ирана в контексте региональной нестабильности", - говорится в сообщении.

Макрон и Гросси подчеркнули, что Тегерану следует в полном объеме взаимодействовать с МАГАТЭ и гарантировать международному сообществу, что иранская ядерная программа имеет мирный характер.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Ирана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями Ирана завершился в Вене без какого-либо результата.