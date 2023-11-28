Минск одобрил проект программы Союзного государства по модернизации тыловых объектов РГВ

О начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в октябре 2022 года

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии одобрил проект программы Союзного государства (СГ) Белоруссии и России по модернизации объектов тылового обеспечения региональной группировки войск (РГВ) двух стран. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Одобрить проект программы Союзного государства "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" на 2023-2027 годы, представленный Министерством обороны и согласованный с заинтересованными республиканскими органами государственного управления. Министерству обороны внести в установленном порядке названный проект на рассмотрение Совета министров Союзного государства", - говорится в документе.

В конце ноября начальник департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета СГ Наталья Полукарова сообщила о том, что сейчас в высокой степени готовности находятся планируемые к финансированию в 2024 году некоторые программы Союзного государства, в том числе программа модернизации объектов тылового обеспечения РГВ. При этом она отметила, что в проект бюджета на очередной финансовый год включаются только утвержденные программы Союзного государства, поэтому новые программы будут финансироваться за счет профицита бюджета СГ. Предполагаемые доходы бюджета Союзного государства в 2024 году запланированы в объеме 6,97 млрд рублей, расходы - 5,7 млрд рублей. Профицит составит 1,25 млрд рублей.

О начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря 2022 года в Минске переговоров с Лукашенко заявил, что стороны продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ. В начале января 2023 года Минобороны Белоруссии сообщило о продолжении наращивания группировки, а также ее готовности к выполнению задач по защите Союзного государства.

В конце июня Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Россией, касающегося деятельности РГВ. Документ, подписанный в декабре прошло года в Минске министрами обороны двух стран Виктором Хрениным и Сергеем Шойгу, направлен на совершенствование нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества в военной сфере, уточняет понятийный аппарат, порядок планирования и финансирования мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки. В частности, уточняются порядок дислокации соединений и воинских частей российской части РГВ и размещение объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил РФ, обеспечивающих их функционирование.