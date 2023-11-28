Венесуэла решительно осудила авиаудары Израиля по аэропорту Дамаска

МИД республики также призвал международное сообщество к борьбе с "любыми формами насилия"

КАРАКАС, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы решительно осудило авиаудары Израиля по аэропорту Дамаска и призвало к единству международного сообщества в борьбе с любыми формами насилия.

"Боливарианская Республика Венесуэла решительно осуждает атаку Израиля на международный аэропорт Дамаска Сирийской Арабской Республики, совершенную 26 ноября 2023 года, которая причинила большой материальный ущерб и вывела аэропорт из строя", - говорится на заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в понедельник на странице главы ведомства Ивана Хиль Пинто в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Новая агрессия со стороны Израиля, который вызывает политическое напряжение на Ближнем Востоке, совершает агрессию и военные преступления против палестинского народа, грубо нарушающие международное гуманитарное право, что привело на сегодняшний день к тысячам убитых, многочисленным раненным и уничтожению целых поселений", - подчеркивается в документе.

Правительство Венесуэлы считает необходимым добиться "единства международного сообщества в борьбе с любыми формами насилия в соответствии с задачами и принципами Устава Организации Объединенных наций и норм международного права".