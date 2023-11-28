Глава Туркмении обсудил со спецпредставителем президента США сотрудничество в экологии

Главными темами беседы стали подготовка к конференции COP-28 и взаимодействие сторон в области сокращения выбросов метана в атмосферу

АШХАБАД, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по климату Джоном Керри. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Главными темами беседы стали подготовка к предстоящей 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае, климатическая проблематика, в частности, взаимодействие Туркмении и США в области сокращения выбросов метана в атмосферу и возможности правового закрепления сотрудничества в этой сфере.

В ходе разговора также отмечалось, что Туркмения поддерживает инициативу по Глобальному метановому обязательству и заинтересована в ее детальном изучении.

В завершение беседы Бердымухамедов и Керри высказались за дальнейшее конструктивное межгосударственное взаимодействие. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.