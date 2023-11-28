Парламент Эквадора возобновит рассмотрение обвинений в коррупции против экс-президента

Таким образом противники Гильермо Лассо добиваются запрета на занимание им государственных должностей

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Парламент Эквадора возобновит рассмотрение обвинений в коррупции в отношении экс-президента Гильермо Лассо, который распустил законодательный орган, чтобы предотвратить импичмент.

"В эту среду в 16:00 (00:00 мск четверга) пленум Национальной ассамблеи (парламент) возобновит политический суд в отношении экс-президента республики Гильермо Лассо", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте законодательного органа.

Таким образом противники бывшего президента добиваются запрета на занимание им государственных должностей. Авторы инициативы обвиняют Лассо в участии в коррупционной схеме в государственной компании FLOPEC, занимающейся танкерными перевозками нефти. Для признания экс-президента виновным обвинение должны поддержать две трети законодателей.

17 мая Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, подписал указ о роспуске Национальной ассамблеи и проведении новых президентских и парламентских выборов. 17 ноября к работе приступил новый состав законодательного органа. 23 ноября в должность президента вступил Даниэль Нобоа, избранный по итогам второго тура, прошедшего 15 октября. Очередные парламентские и президентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.