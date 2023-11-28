Новая глава МИД Боливии пообещала работать над вступлением страны в БРИКС

Также Селинда Соса заявила, что будет продолжать работу над активацией новых механизмов финансовой интеграции между странами глобального Юга

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе в понедельник назначил новым министром иностранных дел Селинду Сосу, которая в своем первом выступлении пообещала добиваться вступления страны в БРИКС.

"Как МИД мы продолжим работать над тем, чтобы Боливия была включена полноценным членом в БРИКС, а также над активацией новых механизмов финансовой интеграции между странами глобального Юга, которые позволят сократить зависимость от доллара", - сказала Соса на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканал Bolivia TV.

До назначение Сосы МИД временно возглавляла министр при президенте Мария Нела Прада. Предыдущий министр иностранных дел Рохелио Майта покинул ведомство 15 ноября, чтобы стать членом Суда Андского сообщества.

В июле Майта сообщил, что Арсе официально уведомил БРИКС о желании страны присоединиться к блоку.