Израиль сообщил, что освобожденные ХАМАС 11 заложников находятся в стабильном состоянии

Они уже воссоединились со своими семьями, рассказали в Министерстве здравоохранения страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Освобожденные палестинским радикальным движением ХАМАС 11 израильских заложников находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения страны и медицинский центр "Сураски" (больница "Ихилов"), куда были доставлены израильтяне.

Издание также отмечает, что освобожденные заложники уже воссоединились со своими семьями.

Вечером в понедельник канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение 11 израильтян, находившихся в заложниках у палестинских радикалов.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предусматривают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (до 19 лет) и женщин. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников. Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников.

Власти Израиля до сих пор официально не согласились на продление четырехдневной паузы, хотя за день до истечения ее срока израильский премьер Нетаньяху положительно высказывался о возможности такой пролонгации.