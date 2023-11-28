Таджикистан выразил заинтересованность в сотрудничестве с РФ на уровне регионов

Глава государства Эмомали Рахмон подчеркнул, что страна готова, в частности, рассмотреть предложения Свердловской области по взаимовыгодному сотрудничеству

ДУШАНБЕ, 28 ноября. /ТАСС/. Таджикистан заинтересован в развитии сотрудничества с Россией на уровне регионов и считает важным создание совместных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики по итогам встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"В ходе беседы лидер нации [Эмомали Рахмон] подчеркнул заинтересованность таджикской стороны в поступательном расширении взаимоотношений двух стран, в том числе сотрудничества на уровне регионов как их важного компонента. В этом контексте глава государства отметил, что сегодня более 80 субъектов Российской Федерации имеют прямые связи с Таджикистаном", - говорится в сообщении.

Рахмон отметил, что Свердловская область занимает важное место среди партнеров Таджикистана в России и "таджикская сторона готова рассмотреть предложения главы Свердловской области по взаимовыгодному сотрудничеству по всем направлениям взаимных интересов". Также президент сообщил, что считает важным наращивать инвестиционное сотрудничество и взаимодействовать по вопросу создания совместных предприятий.

Также Рахмон обсудил с главой российского региона вопросы трудовой деятельности граждан республики в РФ и перспективные направления сотрудничества - энергетику, фармацевтику и туризм.

В Душанбе 28 ноября планируется проведение бизнес-форума Свердловской области и Таджикистана.