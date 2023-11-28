Грузия заявила о поддержке любого конструктивного пути к миру между Баку и Ереваном

Премьер Ираклий Гарибашвили отметил, что страна будет поддерживать процесс, нацеленный на восстановление мира и стабильности в регионе

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии поддержат любой конструктивный процесс, ведущий к установлению мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с главой аппарата премьера Армении Араиком Арутюняном.

"Во время беседы о необходимости поддержки мира и стабильности в регионе премьер-министр подчеркнул, что Грузия открыта к тому, чтобы поддержать любой конструктивный процесс, который ставит целью восстановление мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

На встрече, состоявшейся в Тбилиси, Гарибашвили и Арутюнян обсудили сотрудничество двух стран и отметили, что диалог высокого уровня по стратегическим вопросам принесет пользу не только Грузии и Армении, но и всему региону.

Ранее Грузия не раз выступала посредником в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В частности, при посредничестве Тбилиси в июне 2021 года Азербайджан передал Армении 15 военнослужащих, а Ереван отправил в Баку карты минных полей. Еще одним примером посредничества стала встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, которая состоялась в Тбилиси 16 июля 2022 года. В октябре текущего года в рамках Форума Шелкового пути в Тбилиси впервые состоялась трехсторонняя встреча премьеров Грузии, Армении и Азербайджана.