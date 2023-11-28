В Белоруссии проходят обыски по делу оппозиционного координационного совета

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии совместно с МВД проводит следственные мероприятия по делу так называемого координационного совета (КС) оппозиции, подозреваемыми являются свыше 100 человек. Об этом сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

"В настоящее время совместно с МВД проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в том числе обыски, направленные на сбор доказательств преступной деятельности. Устанавливается наличие у подозреваемых имущества и недвижимости на территории нашей страны с целью последующего наложения ареста", - отмечается в комментарии представителя СК, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Кабакович проинформировал, что список, в который вошли свыше ста представителей координационного совета, передал правоохранительным органам прибывший в Белоруссию один из участников этой организации.