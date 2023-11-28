Оппозиция ФРГ раскритиковала ответ Шольца на бюджетный кризис

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель призвала канцлера ФРГ к отставке и перевыборам

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Оппозиция ФРГ резко раскритиковала обращение канцлера Олафа Шольца к Бундестагу, сделанное на фоне фискального кризиса и многомиллиардной дыры в бюджете. Глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, выступая в парламенте, предположил, что Шольц не справляется с обязанностями, а сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель вновь призвала канцлера к отставке и перевыборам.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд, суд же спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Шольц, выступая в Бундестаге, рассказал о реакции властей на вердикт и пообещал максимально сгладить последствия - заверил в том, что все текущие обязательства выполняются в полном объеме. Выступление Шольца сопровождалось неодобрительными выкриками отдельных депутатов и смешками со стороны, где располагается фракция правопопулистской "Альтернативы для Германии", глава кабмина никак не отреагировал на это.

"То, о чем вы сейчас тут говорили, является попросту чисто техническими ответами на политическое решение Федерального конституционного суда", - отметил Мерц, выступая после Шольца. "Вы - сантехник от власти, - метафорически выразился политик. - У вас нет представления о том, как страна должна развиваться в ближайшие годы". "Обувь, которую вы, став канцлером, надели, велика вам минимум на два размера", - фигурально выразился лидер оппозиции.

Сопредседатель правой АдГ со своей стороны заявила, что "граждане ждали от Шольца не обращения к Бундестагу, а прошения об отставке". По ее словам, Германия "нуждается в новом правительстве, чтобы выбраться из болота". "Откройте путь к досрочным выборам и освободите страну от своего правительства", - сказала она.

Процедура проведения досрочных выборов в Бундестаг прописана в Конституции ФРГ и в теории возможна. Любой канцлер может в любой момент попросить Бундестаг определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. Если по итогам вотума окажется, что нет, канцлер может попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент. В 2005 году такой вопрос поднимал социал-демократ Герхард Шрёдер - тогда Бундестаг вынес его правительству вотум недоверия, досрочные выборы в парламент прошли на год раньше запланированного срока.