Франция заявила, что завершит переговоры о гарантиях безопасности с Украиной к 2024 году

Глава французского МИД Катрин Колонна отметила, что первоочередной целью является обеспечение гарантии долгосрочной поддержки Украины по трем направлениям

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Франция рассчитывает завершить переговоры о гарантиях безопасности для Киева к началу 2024 года. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна перед открытием встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Франция начала дискуссии с Украиной, они идут уже несколько недель и хорошо продвинулись. Мы рассчитываем завершить их в конце этого или самом начале следующего года", - заявила она, добавив, что данные переговоры ведутся в рамках инициативы стран Группы семи (G7), к которой присоединился ряд третьих стран.

Министр отметила, что первоочередная цель - обеспечить гарантии долгосрочной поддержки Украины по трем направлениям: экономическая, гуманитарная и военная помощь. Последняя подразумевает в том числе обучение военных и обеспечение их необходимым оборудованием.

"Приоритет будет отдаваться производству и обслуживанию техники. Нужно помогать Украине производить больше", - добавила Колонна.

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Затем к данной декларации присоединились некоторые другие страны. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. Ранее переговоры о гарантиях безопасности Украина начала с Великобританией, Канадой, США, Францией, ФРГ, Японией.