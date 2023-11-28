СМИ: глава "Моссад" прибыл в Катар, где встретится с директором ЦРУ

Стороны на переговорах обсудят ситуацию с израильскими заложниками и продление гуманитарной паузы в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа прибыл 28 ноября в Катар, где встретится с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом и высокопоставленными катарскими представителями. Об этом сообщило радио Kan.

По информации радиостанции, целью запланированных встреч является продвижение переговоров по освобождению большего числа израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, а также продление гуманитарной паузы в секторе Газа.

Ранее во вторник газета The Washington Post сообщила, что Бернс прибыл в Катар для секретных консультаций по вопросу об освобождении заложников в секторе Газа и продлении паузы в боевых действиях.