Бербок заявила, что ФРГ будет тратить на оборону 2% от ВВП

Глава МИД Германии подтвердила такие планы, несмотря на сложности с бюджетом

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Германия будет тратить с 2024 года 2% от ВВП на оборону. Такие планы, несмотря на сложности с бюджетом, подтвердила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по прибытии в Брюссель.

"Германия в следующем году выполнит свое обязательство по тратам на оборону в размере 2%", - сказала она.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Олафа Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ приняло решение заморозить почти все ассигнования из бюджета 2023 года. В ведомстве пояснили, что такоц шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение.

В последний раз о том, что ФРГ будет тратить 2% от ВВП на оборону говорил канцлер Шольц 10 ноября, но это было до вердикта суда и возникших сложностей с бюджетом.