Страны Балтии бойкотируют заседание ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова

По их словам, Россия в результате своих действий на Украине перестала быть частью архитектуры европейской безопасности

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии бойкотируют заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое пройдет в Скопье, из-за участия в нем руководителя российского дипведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщила пресс-служба литовского министерства иностранных дел.

"Мы сожалеем о разрешении на личное участие главы МИД России в заседании. Россия наверняка использует это в своих пропагандистских целях. Мы не станем участниками этого и не намерены разделять ответственность за последствия", - приводится в заявлении позиция внешнеполитических ведомств стран Балтии. По их утверждению, РФ в результате своих действий на Украине перестала быть частью архитектуры европейской безопасности.

Ранее об отказе от участия в заседании СМИД ОБСЕ объявил глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба.

27 ноября посол России в Софии Элеонора Митрофанова сообщила, что Болгария открыла свое воздушное пространство для поездки Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ в Северной Македонии.

Встреча министров иностранных дел пройдет с 30 ноября по 1 декабря, на ней члены организации должны определиться с председательствующим государством. Ранее Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", заявил, что российская делегация примет участие в заседании в Скопье, если Болгария откроет для нее свое воздушное пространство.