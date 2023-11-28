Папа Римский проведет 20 встреч с главами государств и правительств в ходе СОР-28

По словам главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, поездка посвящена в первую очередь проблематике изменений климата

ВАТИКАН, 28 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск проведет около 30 встреч на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае, причем 20 из них пройдут с участием глав государств и правительств. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Могу сказать, что двусторонних встреч планируется около 30. Пока нет окончательного списка, но около 20 [встреч] с главами государств и правительств и около 10 с представителями ассоциаций и организаций, в том числе религиозных", - сообщил Бруни, представляя программу поездки Папы Римского Франциска. Она состоится несмотря на то, что 86-летний понтифик проходит лечение антибиотиками от легочного воспаления. Результаты исследований не подтвердили пневмонию.

Бруни отметил, что намеченная на 1-3 декабря поездка станет "особенной", хотя понтифик не впервые проводит встречи на международных конференциях. Он напомнил, что в прошлом году в Казахстане на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Папа Римский Франциск провел ряд встреч, но тогда речь шла о религиозных лидерах. "Сейчас конференция совсем иная", - добавил глава службы печати Святого престола.

По его словам, эта поездка посвящена в первую очередь проблематике изменений климата, к которой понтифик обратился в двух своих трудах (апостольское увещевание Laudate Deum ("Славьте Бога") было обнародовано в октябре). Бруни отметил, что конференция пройдет в непростом контексте, поскольку в мире разворачивается "не только война на Ближнем Востоке, но и другие конфликты".

Поездка в Дубай станет для Папы Римского вторым путешествием в Объединенные Арабские Эмираты. В 2019 году он посетил Международную межрелигиозную встречу братства в Абу-Даби и стал первым главой Римско-католической церкви, ступившим на Аравийский полуостров. Тогда был подписан важный межрелигиозный документ о взаимодействии. В Дубае понтифик на две ночи разместится в резиденции в комплексе пятизвездочного отеля, а вернется бортом национальной авиакомпании ОАЭ Etihad Airways.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На ней ожидаются десятки мировых лидеров. Как ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме, президент США Джо Байден не будет присутствовать на мероприятии.