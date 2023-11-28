Венгрия считает защиту прав венгерского меньшинства на Украине красной чертой

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто напомнил, что правительство его страны требует восстановить права закарпатских венгров в области культуры и образования, которыми они пользовались до 2015 года

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия считает для себя защиту прав венгерского меньшинства в Закарпатской области Украины красной чертой, за которую не будет отступать ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Женеве с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Глава МИД сообщил, что затронул в беседе вопрос о нарушении украинскими властями прав закарпатских венгров. "С 2015 года права венгров в Закарпатье систематически нарушаются украинскими властями, поэтому мы обращаем на это внимание на всех уровнях, на каждом форуме и выступаем в поддержку закарпатских венгров", - отметил Сийярто.

Он напомнил, что правительство Венгрии требует восстановить права закарпатских венгров в области культуры и образования, которыми они пользовались до 2015 года. "Мы должны вернуть венграм в Закарпатье все права, которые они имели восемь лет назад. Для нас - это красная черта", - написал министр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не поддержит стремление Украины присоединиться к Евросоюзу до тех пор, пока в этой стране не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт добивается от Киева соблюдения прав этнических венгров в области использования родного языка, в том числе для полноценного обучения в местных школах и вузах. Венгрия считает, что эти права были нарушены украинскими законами о национальных меньшинствах, языке и образовании, принятыми начиная с 2015 года.