Михаэль Кречмер считает, что для завершения украинского конфликта необходимы волевые усилия

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Руководство Германии совершило ошибку, недостаточно настойчиво добиваясь реализации минских соглашений после 2014 года, и для решения конфликта нужно поддерживать мирные инициативы, а не поставлять оружие Киеву. Такое мнение выразил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

"Мы не можем сразу исправить все ошибки прошлого. После 2014 года <...> мы должны были гораздо сильнее настаивать на выполнении минских соглашений, в том числе и Украиной, - заявил он в интервью газете Der Tagesspiegel. - Сегодня об этом никто не говорит".

По мнению Кречмера, для завершения украинского конфликта необходимы волевые усилия. Он раскритиковал главу МИД ФРГ Анналену Бербок (партия "Союз-90"/"зеленые"), которая, по его словам, "всегда хочет только отправлять оружие". Кречмер считает, что Украине требуются мирные инициативы, с участием Китая, Турции и других стран, которые могли бы выступить в качестве посредников на переговорах с Россией.

Кречмер с 2017 года руководит Саксонией. Он принадлежит к консервативному Христианско-демократическому союзу (ХДС), который в настоящий момент является оппозиционной партией в парламенте ФРГ. С 2017 года он также занимает пост председателя отделения ХДС в Саксонии. С 2002 по 2017 год он был депутатом Бундестага, причем с 2009 года также выполнял функции заместителя председателя парламентской фракции ХДС/ХСС.