СМИ: ВМС Ирана следят за авианосной группой США Eisenhower в Персидском заливе

Как сообщило агентство Fars, иранские военные засекли и идентифицировали авианосную группу, в том числе с помощью беспилотников

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы Ирана с помощью различных разведывательных систем следят за авианосной ударной группой ВМС США Eisenhower, которая вошла в воды Персидского залива. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По его сведениям, иранские военные засекли и идентифицировали авианосную группу, в том числе с помощью беспилотников. Как отмечает Fars со ссылкой на заявления армейского командования и высокопоставленных чиновников Ирана, присутствие авианосной группы Eisenhower "вызывает напряженность и неуверенность в регионе", страны которого способны обеспечить безопасность без иностранного вмешательства.

Ранее Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США сообщило, что 26 ноября авианосная группа ВМС США Eisenhower завершила переход через Ормузский пролив и вошла в воды Персидского залива. Как отмечается, группа патрулирует территорию, чтобы обеспечить свободу судоходства на ключевых международных водных путях.

В США ранее сообщили об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосных ударных групп во главе с авианосцами Dwight Eisenhower и Gerald Ford в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.