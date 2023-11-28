Депутат Бундестага Вагенкнехт заявила, что ей стыдно за главу МИД Германии

Политик считает, что Анналена Бербок на своем посту пока запомнилась лишь своими промахами

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт считает, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок на своем посту пока запомнилась лишь своими промахами. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Анналена Бербок на своем посту пока отличилась, прежде всего, дипломатическими промахами, например, когда она объявила войну атомной державе - России", - отметила Вагенкнехт. "Теперь глава МИД поделилась с общественностью новой мудростью о конфликте вокруг сектора Газа: министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, - это не задача политики", - указала депутат.

"Что за безответственная и извращенная логика! Я испытываю лишь стыд за этого министра иностранных дел", - написала Вагенкнехт, напомнив, что правительство Биньямина Нетаньяху и ХАМАС ранее договорились о временном перемирии и обменялись заложниками и заключенными.

Ранее Бербок, отвечая на вопрос в интервью медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) о том, почему она не поддерживает объявление режима прекращения огня в секторе Газа, заявила, что для облегчения страданий жителей анклава недостаточно просто "импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики".

Министра подвергли в Германии критике за эти слова, а также за другие промахи. Так, на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге в январе Бербок утверждала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга". Таким образом она предлагала избегать разногласий в рядах западных стран по вопросу поставок оружия Киеву. После критики министр признала, что сделала ошибку. "Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живет", - объяснила она свои слова.