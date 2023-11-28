СМИ: пятая группа заложников, находившихся в Газе, прибыла на КПП "Рафах"

По данным телеканала Al Hadath, среди освобожденных числятся 10 граждан Израиля, в том числе 9 женщин

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Пятая группа заложников, находившаяся в руках палестинского движения ХАМАС, доставлена из сектора Газа на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, среди освобожденных - 10 граждан Израиля, в том числе 9 женщин. От "Рафаха" они направятся на КПП "Керем-Шалом", откуда и перейдут на израильскую территорию. Из сектора Газа освобожденные заложники были вывезены на нескольких египетских машинах скорой помощи.

Как сообщила пресс-служба израильской армии, Красный Крест проинформировал, что в пятую группу освобожденных заложников, помимо израильтян, были включены двое иностранных граждан.

По информации телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", усилия Египта и Катара "привели к продлению перемирия в Газе между израильскими силами и отрядами палестинского сопротивления еще на двое суток после того, как оно должно было закончится минувшим днем". Некоторое время назад ХАМАС опубликовал список из 30 женщин и подростков, которые, согласно достигнутому соглашению, должны быть освобождены до конца дня.

Накануне пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что новая сделка с Израилем будет действовать на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных.