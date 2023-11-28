Пентагон признал, что запущенный КНДР спутник был выведен на орбиту

Пресс-секретарь ведомства генерал ВВС США Патрик Райдер подчеркнул, что не располагает информацией относительно того, что разведывательный спутник КНДР якобы сделал снимки Белого дома и Пентагона

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. США считают, что запущенный КНДР разведывательный спутник был выведен на околоземную орбиту. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Нам известно, что он был выведен на орбиту, и что для этого были применены технологии баллистических ракет", - заявил Райдер, отказавшись предоставить какие-либо подробности. Он также подчеркнул, что не располагает информацией относительно того, что разведывательный спутник КНДР якобы сделал снимки Белого дома и Пентагона.