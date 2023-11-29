Министр обороны Сербии поблагодарил РФ за поддержку в сохранении суверенитета

Президент республики Александар Вучич ранее принял Александра Боцан-Харченко, в ходе встречи с которым отметил, что двусторонние отношения между Сербией и Россией "успешно развиваются"

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич выразил благодарность послу РФ Александру Боцан-Харченко за поддержку, которая Москва оказывает Белграду в вопросах сохранения суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном оборонным ведомством.

"Вице-премьер, министр обороны Милош Вучевич встретился сегодня с послом Российской Федерации в Белграде Александром Боцан-Харченко. В ходе сегодняшней встречи министр Вучевич отметил, что Сербия благодарна за поддержку, которую оказывает Российская Федерация в сохранении суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - отмечается в документе.

"Нашим долгосрочным стратегическим обязательством является сохранение статуса нейтрального в военном отношении государства", - заключили в министерстве обороны.

2 ноября президент Сербии Александар Вучич принял посла России, в ходе встречи с которым подчеркнул, что "двусторонние отношения между Сербией и Российской Федерацией успешно развиваются", а также указал на то, что "в будущем возможно улучшение этого сотрудничества". Глава государства также подчеркивал, что Сербия не откажется от евроинтеграции, но это не помешает ей сохранить традиционные отношения с Россией и Китаем.