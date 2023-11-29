Yomiuri: японское аэрокосмическое агентство JAXA подверглось хакерской атаке

По данным газеты, злоумышленники смогли получить доступ к внутренним серверам организации, где хранится, в частности, информация, связанная с космическими разработками

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подверглось хакерской атаке, в результате которой злоумышленники могли временно получить доступ к данным, связанным с новыми разработками агентства. Об этом сообщила японская газета Yomiuri.

По ее сведениям, злоумышленники смогли получить доступ к внутренним серверам JAXA, где хранится, в частности, информация, связанная с космическими разработками. Подчеркивается, что специалисты JAXA в тесном сотрудничестве с правительством и правоохранительными органами разбираются в ситуации.

Примечательно, что несанкционированный доступ к серверам JAXA зафиксировало не само аэрокосмическое агентство, а японская полиция, которая и связалась с JAXA. По данным издания, впервые взлом произошел еще летом, однако в японском аэрокосмическом агентстве его не заметили. JAXA планирует в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию и ликвидировать бреши в системах защиты своих серверов.

Последний раз крупной хакерской атаке JAXA подвергалась в 2016-2017 годах - в тот период большинство японских компаний оборонного сектора столкнулись с массированными кибернетическими атаками. Тогда японские правоохранительные органы установили, что злоумышленники действовали с территории КНР.