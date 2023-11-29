СМИ: более 20 военных Буркина-Фасо погибли при нападении боевиков

Еще около 40 человек пострадали, сообщил журнал Jeune Afrique

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Свыше 20 военных Буркина-Фасо погибли и около 40 получили ранения в результате нападения боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) на город Джибо. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на военные источники.

По данным буркинийского агентства AIB, 26 ноября около 3 тыс. боевиков атаковали Джибо и попытались его захватить, в ответ "в ходе контрнаступления военные уничтожили более 400 террористов". Официальных данных о погибших и пострадавших со стороны военных власти западноафриканской страны не сообщали. Однако, как пишет Jeune Afrique, в результате противостояния с боевиками погибло по меньшей мере 22 солдата и пострадали еще около 40. Некоторым пострадавшим помощь была оказана на месте, других на вертолете доставили в Уагадугу.

Один из источников сообщил изданию, что армия смогла ликвидировать лишь около 50 боевиков. Кроме того, в результате противостояния погибли мирные жители, а магазины в городе Джибо были разграблены или разрушены. "Короче говоря, произошла настоящая резня", - рассказал журналу неназванный буркинийский офицер, добавив, что число жертв может вырасти.

28 ноября Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что боевики убили в ходе нападения на Джибо 40 мирных жителей, еще 42 человек пострадали. Организация призвала привлечь боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" к ответственности. Как заявил в Женеве официальный представитель УВКПЧ Сейф Маганго, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих участия в боевых действиях, представляют собой военное преступление.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок. По данным неправительственных организаций, от рук боевиков погибли по меньшей мере 10 тыс. гражданских лиц и военных. Около 2 млн человек вынуждены покинуть свои дома. Группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", созданная в 2017 году, имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).