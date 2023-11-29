СМИ: в Китае ввели в эксплуатацию первые два морских беспилотных вертолета

Летательный аппарат этой серии способен пролететь 400 км с максимальной скоростью до 150 км/ч, сообщает Центральное телевидение Китая

ШАНХАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Первые в Китае два морских беспилотных вертолета AR500 переданы в среду в распоряжение Управления по морским делам города Вэйхай в восточной провинции Шаньдун и поставлены на дежурство. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Длина каждого них составляет 7,33 м, ширина - 1,58 м, а высота - 2,43 м. Грузоподъемность заявлена на уровне 75 кг, а максимальный радиус дистанционного управления - 150 км. Беспилотный вертолет этой серии способен пролететь 400 км с максимальной скоростью до 150 км/ч.

Введенные в строй вертолеты оснащены самым передовым оборудованием таким, как фотоэлектрические модули, системы автоматической идентификации морских судов, инфракрасная и тепловизионная съемка, а также прямая обратная видеосвязь на больших расстояниях в режиме реального времени.

Как пояснил начальник командного центра Управления по морским делам города Вэйхай Ван Ган, данный летательный аппарат может быть использован в повседневной правоохранительной деятельности на море, поисково-спасательных работах, регулировании движения судов и экстренном реагировании на ЧП.