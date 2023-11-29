Times: Израиль продлит перемирие на три дня при освобождении всех женщин и детей в Газе

По данным еврейского государства, во время нападения 7 октября ХАМАС и другие группировки захватили около 100 израильских женщин и детей

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Представители Израиля на переговорах в Дохе заявили о готовности продлить еще на три дня паузу в боевых действиях в секторе Газа в случае освобождения всех женщин, не находящихся на военной службе, и детей из числа израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров в Катаре, в которых также принимают участие представители Египта и США.

По данным издания, Израиль "предлагает ХАМАС продлить прекращении огня еще на три дня, до утра воскресенья, если движение освободит всех удерживаемых им женщин, не являющихся военнослужащими, и детей". Согласно сведениям еврейского государства, во время нападения 7 октября ХАМАС и другие группировки захватили около 100 израильских женщин и детей.

В Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с политическим руководством ХАМАС.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. Сделка вступила в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была отпущена на свободу первая группа заложников.

27 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил о том, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в Газе еще на два дня.