Кулеба проинформирует НАТО о ситуации на поле боя и потребностях Киева в оружии

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что страны организации предоставили Украине беспрецедентную финансовую, военную и гуманитарную помощь, а также поддержку реформ для вступления в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформирует страны НАТО о ситуации на поле боя и о нынешних потребностях Киева в поставках натовского оружия для продолжения военных действий против России, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, открывая первое заседание Совета Украина - НАТО.

"Министр Кулеба проинформирует нас о текущей ситуации на поле боя и о конкретных потребностях Украины. Страны НАТО предоставили Украине беспрецедентную финансовую, военную и гуманитарную помощь, а также поддержку реформ для вступления в НАТО", - заявил генсек.

Столтенберг подчеркнул важность продолжения поддержки Киева.

Ранее генсек признал, что в ходе своих попыток наступления в этом году украинская армия не смогла сдвинуть линию фронта.