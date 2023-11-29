Глава ЕК считает, что возвращением Британии в Евросоюз займется следующее поколение

Королевство покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Вопрос возвращения Великобритании в Евросоюз должен быть решен следующим поколением. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на мероприятии, организованном газетой Politico.

"Я постоянно повторяю своим детям: вы должны это исправить. Мы все испортили, вы должны это исправить", - указала председатель ЕК в ответ на вопрос, сможет ли королевство когда-нибудь вновь стать частью ЕС.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.