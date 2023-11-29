Руководство Молдавии обвинили в использовании режима ЧП для узурпации власти

Бывший премьер республики Владимир Филат заявил, что правительство правящей Партии действия и солидарности не планировало решать серьезные проблемы страны

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что правительство правящей Партии действия и солидарности (ПДС) два года использовало режима чрезвычайного положения для узурпации власти, а не решения серьезных проблем перед страной.

"ПДС нужно было фальшивое чрезвычайное положение, чтобы можно было править посредством незаконных решений и приказов. ПДС использовала чрезвычайное положение только для двух целей: для посягательства на права и свободы граждан Молдавии и для тайного расходования государственных денег", - написал Филат в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По мнению премьера, в правительстве которого работали нынешний президент Майя Санду и глава правительства Дорин Речан, правящая партия этими злоупотреблениями довела страну до чрезвычайного положения.

"Депопуляция страны, драматичное старение общества и интенсивность отъезда людей являются поистине экзистенциальными угрозами, созданными правлением ПДС, которая привела Молдову к ЧП в образовании и здравоохранении. Дефицит учителей и врачей превращает нас в страну со школами и больницами, но без услуг образования и медицины во всех больших районах", - подчеркнул Филат. Он рекомендовал правящей партии "подготовиться к ответу сотням тысяч людей, которых она довела до нищеты и обидела, ответить за безнравственность, безответственность и несправедливость".

Ситуация в стране

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине, затем его неоднократно продлевали. В конце ноября парламент в очередной раз продлил этот режим еще на 30 дней до конца года. Депутаты оппозиционных партий потребовали отменить режим ЧП, обвинив власти в использовании его для подавления оппозиции и в знак протеста покинули зал заседаний.

В 2022 году в Молдавии начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падении уровня жизни. По данным правительства, уровень бедности в стране в 2022 году возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет, инфляция за 20 лет превысила 30%, в несколько раз выросли тарифы на газ, электроэнергию, выросли цены на продовольствие, товары и услуги.

В свою очередь Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота. В стране создан центр информационного противодействия "Патриот", закрыты шесть местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других оппозиционных формирований. За день до голосования на прошедших 5 ноября местных выборах Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов оппозиционной партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение. Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.