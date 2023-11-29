Коломойский подаст жалобу в ЕСПЧ на действия украинских судов

Бизнесмен считает, что их решения нарушают его права

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), находящийся под стражей с 2 сентября, готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решениями украинских судов, которые, как считает бизнесмен, нарушают его права. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

"Мы с Игорем Валерьевичем Коломойским приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая, что национальные (украинские - прим. ТАСС) суды продолжают содержание Игоря Валерьевича под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным ущемлением требований Конвенции по правам человека", - приводит текст заявления Лысака украинское издание "Телеграф".

Он утверждает, что содержание Коломойского под стражей ничем не обосновано, а размер назначенного ему залога неадекватный и является рекордным в истории Украины. Адвокат также назвал необоснованным предъявленное его подзащитному обвинение по делу о завладении средствами "Приватбанка".

"Мы считаем, что такое фантастическое уголовное производство против Игоря Валерьевича и его заключение несет скрытые политические мотивы", - заявил Лысак. Одним из мотивов, по его мнению, является желание украинских властей продемонстрировать на публику эффект "политики деолигархизации". Еще одной причиной содержания Коломойского под арестом адвокат считает желание властей не дать бизнесмену возможности работать над правовой стратегией возвращения его национализированных активов.

Накануне Шевченковский суд Киева продлил Коломойскому срок ареста до 26 января 2024 года с возможностью внесения залога в размере 3 млрд 712 тыс. гривен (порядка $82,8 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины). До этого суд отказал ему в изменении меры пресечения на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья. Также был продлен до 2 марта 2024 года срок досудебного расследования.

В ноябре 2022 года принадлежавшая компаниям Коломойского доля "Укрнафты" была изъята на основании закона о принудительном отчуждении стратегически важного для обороны имущества в условиях военного или чрезвычайного положения. В 2021 году украинская версия журнала Forbes оценивала состояние бизнесмена в $1,8 млрд, он занимал четвертое место в списке богатейших людей Украины. Однако в декабре 2022 года издание снизило эту оценку до $850 млн. Одной из причин стало изъятие доли в "Укрнафте" и принадлежавшей Коломойскому с партнерами компании "Укртатнафта", которая владеет крупнейшим на Украине нефтеперерабатывающим заводом. После ареста бизнесмен постепенно лишается и связанных с ним активов: часть из них оказалась под арестом, часть, как крупнейшая авиакомпания "Международные авиалинии Украины", проходит процедуру банкротства.

Дела против Коломойского

2 сентября Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с "Приватбанком", крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.

При этом оппоненты нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, а также многие политологи считают, что его кандидатуру на выборах президента 2019 года поддерживали СМИ, принадлежащие Коломойскому. В частности, с 2012 года связанный с ним украинский телеканал "1+1" начал трансляции комедийного шоу "Вечерний квартал" с пародиями на известных политиков, создателем которого был Зеленский, а в 2015-2019 годах демонстрировал комедийный сериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил роль школьного учителя, ставшего президентом Украины. Считается, что на фоне успеха этого сериала Зеленский выставил свою кандидатуру на выборах президента, которые выиграл с большим отрывом от шедшего на второй срок Петра Порошенко.