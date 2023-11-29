Экс-глава МИД Израиля предрекла конец "эры Нетаньяху" после завершения конфликта

Нынешнее правительство принесло стране лишь "лозунги и раскол", отметила Ципи Ливни в беседе с Die Presse

ВЕНА, 29 ноября. /ТАСС/. Нынешнее израильское правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, утратит свою актуальность после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение выразила экс-глава Министерства иностранных дел Израиля Ципи Ливни.

"Нынешнее правительство утратит актуальность на следующий день после войны. <...> На следующий день после войны эра Нетаньяху завершится", - сказала она в интервью немецкой газете Die Presse.

По ее словам, нынешнее правительство не принесло Израилю безопасность, только "лозунги и раскол". При этом экс-министр отметила, что об отставке Нетаньяху во время конфликта речи не идет, сейчас израильское общество "поразительно сплочено".

"Я верю, что люди в Израиле сейчас хотят видеть больше единства и меньше ненависти. И именно поэтому будущее правительство будет более умеренным. Ужасные события 7 октября показали, что мы все в одной лодке: евреи, друзы, бедуины, израильские арабы. Это может дать возможность для поиска новой общей основы для будущего независимого израильского государства. Для этого мы должны заключить мир с палестинцами в форме решения на основе сосуществования двух государств", - добавила Ливни.

Она пояснила, что вернуться к мирному процессу будет непросто, так как после нового витка эскалации многие люди стали придерживаться более правых взглядов.

Ципи Ливни возглавляла израильский МИД в 2006-2009 годах. С 2013 года и до конца 2014-го она занимала пост министра юстиции в правительстве Нетаньяху.